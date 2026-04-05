Albinoleffe, Lopez: "Playoff obiettivo concreto, servirà l’atteggiamento giusto"

Vigilia di derby lombardo in casa AlbinoLeffe, atteso dalla sfida contro la Pergolettese con punti pesanti in palio per entrambe, seppur con obiettivi diversi. A presentare il match è stato il tecnico Giovanni Lopez, che ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale: “La chiave sarà affrontare la gara con l’atteggiamento visto nell’ultimo periodo”, ha spiegato Lopez, consapevole delle difficoltà della sfida. Se la Pergolettese è alla ricerca di punti salvezza, anche i seriani hanno motivazioni forti: “Abbiamo raggiunto il traguardo non banale del mantenimento della categoria e ora puntiamo ai playoff”.

Un obiettivo che fino a pochi mesi fa sembrava lontano, ma che oggi è diventato concreto grazie al percorso della squadra: “Sembravano irraggiungibili, ma il lavoro dei ragazzi li ha resi una possibilità reale”.

Lopez ha poi analizzato gli avversari, mettendo in guardia i suoi: “Affrontiamo una squadra di esperienza, ben allenata e che ha fatto molto bene nel girone di ritorno. Forse è in una leggera flessione, ma è fisiologico dopo la rincorsa che ha fatto”.

Infine, uno sguardo alle difficoltà di formazione: “Avremo diverse defezioni, ma ho piena fiducia in tutti i giocatori che saranno chiamati in causa”, ha concluso.