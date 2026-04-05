Alcione, Cusatis: "Nell'azione del rigore c'era fallo netto su Scuderi, tocco di mano fortuito"

Dopo la sconfitta contro il Trento, il tecnico dell'Alcione Milano Giovanni Cusatis ha commentato in conferenza: "E' stata una sfida tosta - ha esordito il mister - combattuta e molto tattica, degna di due squadre in zona Playoff. Nella ripresa si è aperta e abbiamo giocato un calcio di spessore, ma gli episodi hanno fatto la differenza: c'era un fallo netto su Scuderi nell'azione del rigore, il tocco di mano del nostro ragazzo è stato fortuito dopo essersi girato.

Fa male perché abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio - ha proseguito Cusatis - ma a questi livelli se non segni tu lo fanno gli altri. Accettiamo il verdetto del campo e guardiamo avanti, non dobbiamo farci abbattere emotivamente da questo periodo in cui i risultati non ci premiamo.

Il calcio è fatto di equilibri: abbiamo vinto o pareggiato gare al 90', così come ne abbiamo perse altre allo scadere per non averle chiuse prima. Abbiamo provato fino alla fine a vincerla, a dimostrazione della nostra mentalità. Ora ci aspettano tre scontri diretti: dobbiamo mantenere la calma - ha concluso il mister - valutare gli errori e preparare ogni sfida con la massima concentrazione, sapendo che ai Playoff ogni dettaglio sarà decisivo".