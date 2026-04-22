Alcione Milano, Cusatis via a fine stagione? "Con il club legame indissolubile"

Nelle scorse ore erano circolate voci di una possibile separazione, al termine della stagione corrente, fra l'Alcione Milano e il tecnico Giovanni Cusatis. Ipotesi, questa, che il diretto interessato ha voluto smentire con una breve dichiarazione ai canali ufficiali del club lombardo:

"La mia testa e le mie energie sono rivolte esclusivamente al campo e a questa società, con la quale c’è un legame indissolubile".

Cusatis (59) è approdato sulla panchina dell'Alcione nel luglio 2021, mettendo finora a referto 198 panchine e una media punti di 1,59. In precedenza per lui esperienze con Legnano, Milano City, Alma Juvents Fano Alessandria, Pro Patria e Caronnese. Oltre ad alcune avventure come vice Giuseppe Sannino, in Italia e all'estero.