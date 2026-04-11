Alcione Milano, Cusatis: "La partita è stata molto equilibrata. Lotta playoff tiratissima"

Dopo la sconfitta di Lecco, il tecnico dell'Alcione Milano Giovanni Cusatis ha commentato in sala stampa: "Sicuramente aver preso subito gol su rimessa laterale non ha aiutato - riporta LeccoChannelNews.it - ma dopo abbiamo reagito e abbiamo tirato in porta 5-6 volte. La partita è stata molto equilibrata, poi ho sbagliato a cambiare assetto tattico e me ne prendo le responsabilità: non avrei dovuto farlo.

Va invertita la rotta? Sicuramente la lotta per i playoff è tiratissima, ogni partita è una possibilità per trovare il giusto piazzamento. Abbiamo lasciato dei punti in giro, dobbiamo resettare e preparare la partita con la Virtus Verona: sono tutte partite difficili.

A Trento abbiamo fatto una grande gara, con due occasioni clamorose per fare gol prima del loro rigore. I dettagli fanno la differenza, abbiamo preso dei gol oltre il 90′ che non ci hanno dato punti nè morale. È una cosa che non ci deve toccare: dobbiamo prepararci al massimo per le ultime due gare".