Alcione al debutto nei playoff, Cusatis: "Entusiasmo sia il carburante per la prestazione"

L'Alcione Milano si prepara allo storico debutto nei playoff di C. Il tecnico della formazione lombarda Giovanni Cusatis ha così parlato in conferenza: "Siamo arrivati a questo traguardo storico con la consapevolezza di chi sa quanto lavoro c’è dietro ogni singolo passo. L’entusiasmo è alto, ed è giusto che sia così, ma deve essere il carburante per la nostra prestazione, non una distrazione. In settimana abbiamo lavorato con la solita intensità, curando ogni dettaglio perché sappiamo che in una partita secca non c’è spazio per le disattenzioni. Ho chiesto ai ragazzi di vivere questa vigilia con la serenità di chi sa di essersi meritato questa opportunità sul campo.

Affrontiamo un Lumezzane che ha compiuto una rimonta importante e sta attraversando un ottimo periodo di forma. I precedenti tra le nostre squadre, non solo quelli di quest’anno ma anche le battaglie che risalgono ai tempi della Serie D, ci insegnano che sono sempre partite estremamente equilibrate e spesso decise da un singolo episodio.

Sappiamo che loro hanno il vantaggio del doppio risultato, ma questo non deve minimamente cambiare il nostro approccio. Sarà fondamentale la lucidità tattica, soprattutto nei momenti in cui la gara diventerà sporca: dovremo aggredire ogni pallone e gestire le energie con intelligenza per far pendere l’inerzia della sfida dalla nostra parte".