Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B

Nel giorno di vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League tra la Fiorentina e il Rakow, il club viola ha appena comunicato che nella Lista B Uefa è stato inserito l'attaccante classe 2006 Giorgio Puzzoli.

Fiorentino classe 2006, il ragazzo è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, scalando tutte le categorie fino alla Primavera. Quest'anno con la squadra di Daniele Galloppa è sceso in campo per 23 volte tra campionato, coppa di categoria e Youth Champions League, siglando cinque gol e fornendo due assist. Il ragazzo la scorsa estate aveva svolto la preparazione estiva con la prima squadra di Pioli, scendendo in campo da titolare nella amichevole pre stagionale contro il Grosseto.