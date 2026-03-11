Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B

Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA BTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 15:20Serie A
Niccolò Righi

Nel giorno di vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League tra la Fiorentina e il Rakow, il club viola ha appena comunicato che nella Lista B Uefa è stato inserito l'attaccante classe 2006 Giorgio Puzzoli.

Fiorentino classe 2006, il ragazzo è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, scalando tutte le categorie fino alla Primavera. Quest'anno con la squadra di Daniele Galloppa è sceso in campo per 23 volte tra campionato, coppa di categoria e Youth Champions League, siglando cinque gol e fornendo due assist. Il ragazzo la scorsa estate aveva svolto la preparazione estiva con la prima squadra di Pioli, scendendo in campo da titolare nella amichevole pre stagionale contro il Grosseto.

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non mi sembra una domanda... Live TMWBologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non mi sembra una domanda normale"
Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto... Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"... Live TMWBologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la... Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter
Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo... Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo le big
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.2 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.3 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.4 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.5 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.6 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.7 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Immagine news Serie A n.4 Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Immagine news Serie A n.6 Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.2 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.2 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.3 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.4 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?