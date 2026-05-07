Linea Commisso: Fiorentina meglio dell'Atalanta per giovani lanciati, Braschi ultima scoperta

Non sarà stata la migliore delle stagioni recenti per la Fiorentina, intanto però il club viola è il più grande esempio di linea verde che ci sia in Italia. È la prima su tutti i club di Serie A con 27 giocatori provenienti dalle giovanili impiegati nell'ultimo quinquennio, per oltre 55mila minuti, anticipando tre specialiste del settore Primavera come Atalanta (seconda), Sassuolo (terzo) e Cagliari (quarto). Un vanto merito della linea adottata fin dal giorno zero dal compianto Rocco Commisso: prima squadra e giovanili insieme. Tutto supportato ovviamente dal Viola Park, come spiegato dal Corriere dello Sport.

Ultima scoperta

L'ultimo ad aver assaporato il massimo campionato italiano è stato Riccardo Braschi, attaccante classe 2006 che lunedì ha giocato la sua prima gara in Serie A contro la Roma. I casi precedenti ritrovano Giorgio Puzzoli (in Conference), Eddy Kouadio, Luis Balbo. E pensare che fino a non troppo tempo fa Pietro Comuzzo (2005) e Luca Ranieri (1999) sono saliti in prima squadra proprio dalla cantera. Questa caratteristica contraddistingue la Fiorentina, perché sono svariati gli esempi nel tempo, come Kayode rivenduto a 17 milioni al Brentford.

La Viola che verrà

Ci sono poi tanti altri baby talenti che sbocceranno. Secondo il quotidiano romano comincia a farsi strada Niccolò Trapani, 19enne capitano della Primavera, oppure Antonio Pirrò, trequartista classe 2008 dell'Under 18. Altrimenti Federico Croci, attaccante che in estate compirà 16 anni e fresco di premio di MVP nel Torneo di Viareggio. Come anticipato, tutto esattamente in linea con il progetto di Rocco Commisso, per carpire i giocatori del futuro dal proprio vivaio.