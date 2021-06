Alessandria, Longo: "AlbinoLeffe squadra forte, servirà alzare il livello delle prestazioni"

Alla vigilia dell'andata della semifinale playoff contro l'AlbinoLeffe, il tecnico dell'Alessandria Moreno Longo ha commentato: "La squadra a livello fisico sta bene - riporta La Stampa - ha lavorato bene nel mese senza partite e i ragazzi stanno facendo di tutto per curare nei minimi dettagli il recupero di energie fisiche e mentali. L'AlbinoLeffe è una squadra molto organizzata, da due anni lavora con lo stesso allenatore. Quando vincemmo qui feci i complimenti a Zaffaroni. Hanno un’identità forte, riconoscibile che nasconde insidie. Servirà alzare il livello delle prestazioni. In queste gare molto ravvicinate non c’è molto tempo di stare sul campo e dovremo essere veloci e bravi a lavorare su quello che abbiamo individuato dell’Albinoleffe. Il piano gara c’è sempre in ogni partita, a maggior ragione ci sarà contro l’Albinoleffe sia nelle scelte tattiche sia per quelle che sono le loro caratteristiche e per il nostro stato di forma. Scelte che speriamo si rivelino giuste. Sono arrivate alla final four 4 squadre che evidentemente l’hanno meritato. Ci vuole rispetto per l’avversario, guardate il Renate che ha sfiorato il colpaccio a Padova, ma dobbiamo essere concentrati soprattutto su noi stessi convinti delle nostre qualità. Andare in campo con lo stesso atteggiamento del ritorno con la Feralpi per raggiungere un sogno che questo club insegue da tanto tempo".