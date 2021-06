Alessandria, Longo: "Ho visto l'anima giusta. Non ho preferenze per l'avversario in semifinale"

Anche Moreno Longo, tecnico dell'Alessandria, ha parlato ai microfoni di Raisport al termine della sfida contro la FeralpiSalò commentando l'accesso alle semifinali dei play off di Serie C: "Siamo riusciti a passare un turno complicato contro una buona squadra e siamo contenti di questo. Siamo riusciti a scrollarci di dosso la gara d'andata, affrontata dopo un mese in cui siamo stati fermi, e abbiamo avuto anche le occasioni per chiuderla prima senza riuscirci e soffrendo poi solo nel finale. Ho visto l'anima giusta da parte della squadra. - continua Longo guardando anche al prossimo turno - Non ho preferenze sull'avversario, serve grande rispetto per tutti anche perché la formula dei play off è particolare e prevede tante gare ravvicinate. Tifosi? Eravamo stufi di un calcio soporifero con le gare a porte chiuse. Ben vengano e speriamo che il numero aumenti sempre di più".