Ufficiale Ancora un rinnovo in casa Avellino. Anche Cancellotti prolunga fino al 2026

Dopo i rinnovi di Luca Palmiero e Paolo Frascatore, l'Avellino comunica anche un terzo rinnovo. Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, il club irpino annuncia "il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Tommaso Cancellotti.

Il difensore ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2025, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026.

Punto cardine del progetto biancoverde, nell’ultimo anno e mezzo ha collezionato 63 presenze fornendo 2 assist ai propri compagni di squadra.

Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".