Ufficiale Altro rinnovo in casa Avellino: Luca Palmiero ha firmato fino al 2028

Dopo mister Biancolino e il ds Aiello, altro rinnovo in casa Avellino. Questa volta tocca a Luca Palmiero: il centrocampista ha rinnovato fino al 2028, di seguito il comunicato del club irpino:

"U.S. Avellino 1912 rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Palmiero è stato prolungato fino al 30 giugno 2028.

Arrivato ad Avellino a luglio 2023 Palmiero ha collezionato in biancoverde 69 presenze fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra.

Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".

Ieri i rinnovi di Aiello e Biancolino

Giornata di annunci importanti in casa Avellino, che blinda i protagonisti della promozione in Serie B e getta le basi per un progetto di lungo termine. Il club irpino ha infatti ufficializzato il rinnovo del direttore sportivo Mario Aiello e dell’allenatore Raffaele Biancolino, entrambi legati ora alla società fino al 30 giugno 2028.

Aiello, artefice del mercato che ha portato i biancoverdi al ritorno in cadetteria, ha rinnovato per altre due stagioni il contratto in scadenza nel 2026. “Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”, ha scritto il club nel comunicato ufficiale, sottolineando la volontà di dare continuità al lavoro iniziato e di costruire un ciclo solido per il futuro.

Poche ore dopo è arrivata anche l’ufficialità del rinnovo di Biancolino, l’allenatore che ha guidato l’Avellino alla promozione dopo essere subentrato in corsa nella scorsa stagione. Anche per lui contratto triennale e piena fiducia da parte della società. Confermato in blocco anche lo staff tecnico che lo accompagnerà nella prossima stagione di Serie B.