Arezzo, nota post retrocessione: "Al lavoro per le linee guida della ricostruzione"

"La S.S. Arezzo rende noto che, in seguito alla retrocessione in Serie D – per la quale l’intera dirigenza ribadisce profondo rammarico e dispiacere nonostante l’impegno e la passione profusa – la stessa ha iniziato un approfondito processo di analisi con il chiaro obiettivo di individuare le linee guida alla ricostruzione sportiva del club". Con questa nota la società toscana ha comunicato, dopo il summit odierno, di essere al lavoro per il futuro con l'obiettivo di riportare la squadra fra i professionisti.