Da Okoye a Yeboah e Gallo: i migliori del 2025/26 nel Triveneto premiati da AIC e USSI

Da Okoye a Yeboah e Gallo: i migliori del 2025/26 nel Triveneto premiati da AIC e USSITMW
Daniele Najjar
A Vicenza, presso la sede dell’Associazione Italiana Calciatori, si tiene la XXVI edizione del "Galà del calcio triveneto", che premia ogni anno i protagonisti del calcio professionistico di vertice del Triveneto (dalla Serie A alla Lega Pro). Evento organizzato dall'AIC in collaborazione con l'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), per l’occasione è stata inaugurata la nuova “Sala Sergio Campana”, intitolata allo storico fondatore ed ex Presidente AIC, scomparso nel luglio del 2025.
Il presidente dell'AIC, Umberto Calcagno, ha dichiarato: "Mi emoziono a parlare di Sergio, ho fatto tutto il percorso all'interno dell'associazione lavorando gomito a gomito con lui e tutti gli altri che fanno parte di questo mondo. Nel suo nome, carisma e modo di essere abbiamo vissuto, grazie anche a quanto ci ha trasmesso lui. Riuscire ad ottenere le cose e farle bene, ma senza fare rumore: questo uno degli insegnamenti più importanti che ci ha lasciato. A lui dedicheremo presto un premio".
Ecco di seguito tutti i protagonisti del Triveneto premiati all'evento:
SERIE A
Miglior calciatore Hellas Verona: Andrias Edmundsson
Miglior calciatore Udinese: Maduka Okoye
SERIE B
Miglior calciatore Padova: Pietro Fusi
Miglior calciatore Südtirol: Hamza El Kaouakibi
Miglior calciatore Venezia: John Yeboah
LEGA PRO
Miglior calciatore Arzignano Valchiampo: Erald Lakti
Miglior calciatore Cittadella: Luca Maniero
Miglior calciatore Dolomiti Bellunesi: Luca Clemenza
Miglior calciatore Trento: Nicola Dalmonte
Miglior calciatore Triestina: Kristofer Jonsson
Miglior calciatore Vicenza: Giuseppe Cuomo
Miglior calciatore Virtus Verona: Leonardo Zarpellon
PREMI SPECIALI
Migliore allenatore: Fabio Gallo | L.R. Vicenza
Migliore arbitro: Mattia Drigo | sez. Portogruaro
Migliore calciatrice: Giulia Parodi | Vicenza Calcio Femminile
Migliore calciatore Calcio a 5: Roberto Giampaolo | Vinumitaly Petrarca