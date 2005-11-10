Da Okoye a Yeboah e Gallo: i migliori del 2025/26 nel Triveneto premiati da AIC e USSI

A Vicenza, presso la sede dell’Associazione Italiana Calciatori, si tiene la XXVI edizione del "Galà del calcio triveneto", che premia ogni anno i protagonisti del calcio professionistico di vertice del Triveneto (dalla Serie A alla Lega Pro). Evento organizzato dall'AIC in collaborazione con l'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), per l’occasione è stata inaugurata la nuova “Sala Sergio Campana”, intitolata allo storico fondatore ed ex Presidente AIC, scomparso nel luglio del 2025.

Il presidente dell'AIC, Umberto Calcagno, ha dichiarato: "Mi emoziono a parlare di Sergio, ho fatto tutto il percorso all'interno dell'associazione lavorando gomito a gomito con lui e tutti gli altri che fanno parte di questo mondo. Nel suo nome, carisma e modo di essere abbiamo vissuto, grazie anche a quanto ci ha trasmesso lui. Riuscire ad ottenere le cose e farle bene, ma senza fare rumore: questo uno degli insegnamenti più importanti che ci ha lasciato. A lui dedicheremo presto un premio".

Ecco di seguito tutti i protagonisti del Triveneto premiati all'evento:

SERIE A

Miglior calciatore Hellas Verona: Andrias Edmundsson

Miglior calciatore Udinese: Maduka Okoye

SERIE B

Miglior calciatore Padova: Pietro Fusi

Miglior calciatore Südtirol: Hamza El Kaouakibi

Miglior calciatore Venezia: John Yeboah

LEGA PRO

Miglior calciatore Arzignano Valchiampo: Erald Lakti

Miglior calciatore Cittadella: Luca Maniero

Miglior calciatore Dolomiti Bellunesi: Luca Clemenza

Miglior calciatore Trento: Nicola Dalmonte

Miglior calciatore Triestina: Kristofer Jonsson

Miglior calciatore Vicenza: Giuseppe Cuomo

Miglior calciatore Virtus Verona: Leonardo Zarpellon

PREMI SPECIALI

Migliore allenatore: Fabio Gallo | L.R. Vicenza

Migliore arbitro: Mattia Drigo | sez. Portogruaro

Migliore calciatrice: Giulia Parodi | Vicenza Calcio Femminile

Migliore calciatore Calcio a 5: Roberto Giampaolo | Vinumitaly Petrarca