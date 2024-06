Ufficiale Arzignano Valchiampo, c'è il rinnovo del centrocampista Bordo: ha firmato un annuale

L'Arzignano Valchiampo ha annunciato la permanenza del centrocampista Lorenzo Bordo per un'altra stagione. Di seguito la nota del club gialloceleste.

Già legato al club da un contratto fino al 30/06/2025, il centrocampista Lorenzo Bordo, uno dei nostri Capitani, resta in Gialloceleste.

” … con un piede nel Passato e lo sguardo dritto e aperto nel Futuro …”

Per la stagione 2024/2025 ha scelto, infatti, di lasciare la maglia numero 8, vestita nelle ultime due annate in via dello Sport, per tornare al suo numero 5.

Ci vediamo in campo, Lollo!