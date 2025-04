Ufficiale Arzignano Valchiampo, rinnova il capitano! Lorenzo Bordo firma fino al giugno 2026

Il Capitano Lorenzo Bordo rinnova con l’FC Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2026. Classe ’96, il centrocampista è arrivato in Gialloceleste a luglio 2022 reduce dalla sua ultima esperienza tra i Pro a Torre del Greco con la maglia della Turris.

Originario di Piansano, in provincia di Viterbo, dove ha iniziato il suo percorso calcistico, cresce nel settore giovanile del Perugia dopo un’esperienza alla Viterbese. Dopo tanta gavetta nella massima Serie Dilettantistica (con i colori di Gavorrano, Savona, Sangiovannese, Jesina e Matelica) approda in Serie C. Milita in Terza Serie con il Matelica, dopo aver vinto con il club marchigiano il Campionato di Serie D nella stagione 19/20, e successivamente con la Turris.

Lo scorso marzo, nel corso della 31^ Giornata di Serie C NOW 2024/2025, allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio ha raggiunto le 100 presenze con la maglia Gialloceleste. Ha vissuto da protagonista le pagine di storia di queste ultime tre stagioni raggiungendo importanti risultati come una qualificazione ai Play Off, portando sul terreno di gioco cuore, umiltà e coraggio e trasmettendo i suoi valori anche all’interno dello spogliatoio. Quattro le reti firmate finora.

SERIE C, 35ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 5 aprile

Ore 15:00 - Giana Erminio-Trento

Ore 17:30 - FeralpiSalò-Lumezzane

Ore 17:30 - Novara-Arzignano Valchiampo

Ore 17:30 - Pergolettese-Virtus Verona

Domenica 6 aprile

Ore 15:00 - Vicenza-Union Clodiense

Ore 17:30 - Caldiero Terme-Atalanta U23

Ore 17:30 - Pro Patria-Alcione Milano

Ore 17:30 - Renate-Triestina

Lunedì 7 aprile

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Pro Vercelli

Ore 20:30 - Padova-Lecco

Classifica - Vicenza 77, Padova 76, Feralpisalò 65, Albinoleffe 53, Trento 53, Renate 53, Giana Erminio 49, Virtus Verona 48, Atalanta U23 47*, Alcione 45, Novara 45 (-2 punti), Arzignano Valchiampo 44, Lecco 40, Pergolettese 39, Lumezzane 39, Pro Vercelli 36, Triestina 33 (-5 punti), Pro Patria 29*, Caldiero Terme 26, Union Clodiense 21.

* una partita in meno