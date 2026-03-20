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Ascoli, Curado avvisa l'Arezzo: "Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto"

Ascoli, Curado avvisa l'Arezzo: "Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 18:26Serie C
Claudia Marrone

"Siamo arrivati a questo punto attraverso il lavoro, è stata questa la nostra base da inizio stagione e su questo dobbiamo proseguire: abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di importante, in questa settimana di sosta stiamo recuperando energie, utili per continuare a lavorare, a migliorare e a crescere. Stiamo dimostrando di essere a un ottimo livello, ma abbiamo grande margine di miglioramento e in questi giorni stiamo lavorando appunto per crescere ancora": così nella conferenza stampa odierna, il capitano dell'Ascoli Marcos Curado.

Che prosegue poi: "I dieci giorni in cui abbiamo giocato tre gare - contro Carpi, Sambenedettese e Ravenna - siamo stati molto bravi a gestire le emozioni, per fortuna belle, ma la cosa più importante era giocare e vincere. Anche la vittoria sul Gubbio non era scontata, è una squadra tosta che viene da un periodo positivo, ma siamo stati bravi a stare sul pezzo e a mantenere la concentrazione. Questo è il nostro focus da qui al termine del campionato, e lo dimostriamo facendoci sempre trovare pronti, anche chi gioca meno è sul pezzo in ogni circostanza: questa è la forza del nostro gruppo".

Il discorso va poi proprio alla sfida clou contro la capolista Arezzo, che stasera scenderà in campo contro il Bra in vista poi del big match del 30 marzo: "Dalla settimana prossima prepareremo la gara con l’Arezzo, come fatto sempre. Sappiamo di incontrare una squadra tosta, prima in classifica, ma la cosa più importante è concentrarci su di noi e sulla nostra crescita, sul nostro percorso: la testa e la mentalità devono essere focalizzate su questo, dobbiamo dare il massimo. Se conserviamo la nostra mentalità, abbiamo maggiore possibilità di vincere contro l’Arezzo e contro le altre avversarie che mancano. Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto, sappiamo da inizio anno quelli che sono i nostri obiettivi".

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