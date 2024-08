Ufficiale Ascoli, arriva a titolo definitivo dal Catania Marcos Curado: accordo biennale

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania le prestazioni sportive di Marcos Curado, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Argentino di Mar Del Plata, nato il 9 maggio 1995, è un difensore centrale d’esperienza con alle spalle 98 presenze in Serie B con Crotone, Frosinone e Perugia, 75 nel massimo campionato argentino con l’Arsenal di Sarandì, club che ha dato il via alla sua carriera, sviluppatasi in Italia. Ad acquistarlo nel 2018 è il Genoa, che lo gira in prestito prima al Crotone – dove contribuisce alla promozione in Serie A nella s.s. 2019/20 – e successivamente al Frosinone. Nella s.s. 2021/22 approda in prestito in B al Perugia, che lo riscatta l’anno successivo. E’ reduce dall’esperienza in Serie C col Catania fino alla disputa dei playoff.