Au Triestina: "Si parla di riaprire cinema e teatri, ma non gli stadi. C'è mancanza d'attenzione"

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ai microfoni de Il Piccolo è tornato a parlare delle difficoltà che sta vivendo il calcio costretto, a causa della pandemia da Covid-19, a giocare da un anno senza il pubblico sugli spalti: “Il calcio senza tifosi non ha molto senso sia sul piano sociale sia su quello economico-finanziario. Servirebbe che la politica ci fornisse indirizzi chiari perché se ci sono protocolli chiari affinché la gente vada al bar, nei negozi, al ristorante o al supermercato è sospetto che non si prenda in considerazione la possibilità di tornare allo stadio dove si sta all’aria aperta e si può mantenere la distanza. Si sta ragionando sui cinema e sui teatri, non sugli stadi. Mi sembra ci sia un pregiudizio o quantomeno una certa mancanza di attenzione. - continua Milanese – A parte la concessione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari non ci sono stati rimborsi o fondi. Noi come Triestina, tra tamponi e sanificazioni abbiamo già speso oltre centomila euro, moltissime società in terza serie sono in difficoltà e non mi pare che chi ci governa abbia avuto a cuore il problema, mi aspetto che a breve ci sia un’interlocuzione seria con Draghi e il suo governo”.