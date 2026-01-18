Benevento, Sena verso l'addio: accordo a un passo con il Campobasso

Il Campobasso si prepara a rinforzare la corsia mancina di difesa con l’arrivo di un giovane dal Benevento. Il nome, come riporta Tuttoc.com, è quello del classe 2004 Francesco Pio Sena che in questa stagione è stato utilizzato solo in Coppa Italia Serie C e mai in campionato. Il giocatore avrebbe infatti trovato l’accordo con il difensore che si trasferirà in rossoblù nelle prossime ore per cercare quello spazio che finora a Benevento non ha trovato (solo 7 presenze in un anno e mezzo).