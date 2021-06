Avellino, Braglia dopo l'eliminazione dai playoff: "Abbiamo dato tutto ma non è bastato"

vedi letture

Dopo l’eliminazione nelle semifinali playoff di Serie C del suo Avellino contro il Padova Piero Braglia ha parlato nel postpartita. Ecco quanto evidenziato da TuttoAvellino: "Abbiamo sbagliato il primo tempo totalmente. Non si può regalare un tempo a una squadra del genere. Peccato perchè i ragazzi sono andati oltre le posibilità. Si possono solo ringraziare, hanno dato tutto. Forse qualcuno è arrivato un pò cotto, più di testa che di campo. Prendiamo atto du quello che dice il campo. Abbiamo fatto un campionato importante, c'è una grande base per poter fare qualcosa di importante in futuro. Poi la società deciderà. Noi ci credevamo, di là ci sono tanti ragazzi che piangono. Abbiamo dato tutto, abbiamo vissuto un campionato complicato, il Covid, tante difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo provato a reagire, ma abbiamo avuto sfortuna. Loro hanno segnato su un rimpallo, anche se hanno avuto due occasioni per chiuderla. Peccato, potevamo riaprirla ma è andata male".

Sul gruppo: "A me hanno dato grandi soddisfazioni per come si sono comportati, li posso solo ringraziare. Quando avevamo un pò tutti il Covid si sono allenati anche in camera. Girano le scatole per questa finale persa ma si va avanti. Emozione? Sì, finisce una stagione difficile, per tutti. I tifosi? Posso solo dirgli grazie".