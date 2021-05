Bari, Auteri: "Ai playoff possiamo far bene, sono fiducioso. E se avessimo anche i tifosi..."

La Serie B diretta non è arrivata neppure questo anno, ma gli spareggi promozione vedranno il Bari tra le pretendenti al titolo.

Nella lunga intervista post gara, dopo un'ampia analisi del match contro il Bisceglie, come riferisce tuttobari.com, il tecnico dei Galletti Gaetano Auteri ha così parlato dei playoff, dove i suoi arrivano da quarta in classifica: "Adesso troveremo squadre di livello diverso che giocheranno, adesso abbiamo trovato squadre che giocano palla lunga e rinvii del portiere, tra l'altro in una di queste situazioni ci hanno fatto gol, in questo modo diventa difficile fare break. Sono fiducioso, possiamo fare bene, c’è sintonia nel gruppo. Se avessimo anche i tifosi… ieri ho visto un video della stagione 2013-2014, strepitoso. Noi tutto questo non lo abbiamo visto. Quando si giocano partite secche all’interno di una gara entrambe le squadre cambiano atteggiamento, passando i minuti è chiaro che la squadra che ha l’obbligo di vincere la gara qualche rischio se lo deve prendere. Le partite secche si giocano su un solo risultato, noi sicuramente su due, le cose all'interno di una gara cambiano velocemente".

E sulle avversarie: "Sono tutte squadre consistenti che hanno qualità, ma anche noi abbiamo consistenza. Recupereremo qualche cosa, quelli che sono già cresciuti vorrei che crescessero ulteriormente, anche queste partite sono importanti per uno come Cianci che erano due mesi che non si allenava con continuità e adesso sono quindici giorni che si allena regolarmente, queste partite sono una grande opportunità di crescita. Il successo di stasera non ci deve far fare voli pindarici, dobbiamo continuare a lavorare come si deve".