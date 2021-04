Bari, Auteri si difende: "Nessuna critica a Carrera. Le mie parole sono state travisate"

Difendere il quarto posto dalle offensive di Catania e Juve Stabia negli ultimi 90’ della stagione regolare. E’ questo l’obiettivo che il Bari di Gaetano Auteri tenterà di raggiungere facendo risultato nella gara contro il Bisceglie. Il tecnico dei Galletti, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto chiarire anche un fraintendimento circa alcune sue considerazioni dei giorni scorsi in merito alla condizione di alcuni tesserati al momento del suo ritorno in carica: "I ragazzi stanno bene - si legge su TuttoBaro.com -. Ma bene veramente. Le ultime partite hanno detto cose diverse, ma credetemi il gruppo sta bene e mi dà grande fiducia. Non sono tipo che cerca alibi, mai cercati in carriera. Non mi sono mai lamentato. Mi dispiace che è stata interpretata male una cosa: lontano da me muovere critiche verso Carrera e il suo staff. Ho detto solo che 3-4 giocatori stanno meno bene. Ma sono solo quelli che hanno avuto problemi fisici negli ultimi mesi. Sono stato travisato. E' lontano da me muovere critiche".