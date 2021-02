Bari, con Carrera torna la difesa a quattro. Davanti tridente puro o tre rifinitori dietro la punta

Nonostante sia cresciuto nella scuola di Antonio Conte, che fa del 3-5-2 il suo modulo principe, il neo tecnico del Bari Massimo Carrera potrebbe decidere di non utilizzare questo modulo nella sua avventura in terra pugliese. Negli ultimi anni infatti il tecnico ha utilizzato principalmente la difesa a quattro e così dovrebbe essere orientato a fare anche in biancorosso rivoluzionando il 3-4-3 del predecessore Auteri. In difesa infatti ci sono gli uomini per cambiare modulo con Andreoni e Ciofani a giocarsi un posto a destra, Sarzi Puttini e Semenzato a sinistra, mentre in mezzo al fianco di Di Cesare sarebbe ballottaggio fra Sabbione e Minelli.

A centrocampo dovrebbe andarsi verso un modulo con due mediani e tre rifinitori visto che la rosa è piuttosto corta, solo 4 centrali, per giocare a tre: Maita dovrebbe restare perno inamovibile con gli altri tre giocatori a lottare per la seconda maglia. Meno problemi invece per il trio di rifinitori con Antenucci che potrebbe agire dietro la prima punta, Cianci, con Marras e Rolando esterni. In caso di tridente puro invece uno di questi quattro resterebbe fuori con l'inserimento di un altro mediano in mezzo al campo.