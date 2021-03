Bari, Frattali: "Lo stemma sul petto ci impone di vincerle tutte. Vogliamo il 2° posto"

Intervenuto ai microfoni di Tele Bari il portiere biancorosso Pierluigi Frattali ha parlato del momento opaco della squadra pugliese e della voglia di conquistare la Serie B attraverso i play off: “La squadra sta bene anche se quando i risultati non arrivano c’è sempre un po' di amarezza e delusione. Siamo consapevoli che con l’ultima vittoria non siamo guariti né abbiamo fatto qualcosa di eccezionale perché lo stemma che portiamo sulla maglia ci impone di vincere ogni partita. Per conquistare quello che vogliamo dovremo vincere altre gare, ben più importanti dell’ultima. - continua Frattali come riporta Tuttobari.com - D’ora in avanti ogni gara sarà un banco di prova importante per ottenere il secondo posto e finché la matematica non ci condannerà proveremo a raggiungerlo. Poi ai play off non conterà solo la bravura, ma anche la capacità di sfruttare ogni episodio. Un anno f abbiamo perso per un gol casuale contro la Reggiana e per questo sappiamo che i dettagli fanno la differenza”.