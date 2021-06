Bari, fumata bianca per la panchina: in arrivo l'ex Modena Michele Mignani

Manca solo l’ufficialità per il nuovo allenatore del Bari. Stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport il club pugliese ha scelto di affidare la panchina della prima squadra a Michele Mignani, ex tecnico del Modena. Il contratto è annuale, ma il rinnovo scatterebbe in automatico in caso di promozione in Serie B.