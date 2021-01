Bari, l'attaccante Cianci si avvicina. Intesa col Teramo, da trovare quella col Potenza

Con Adriano Montalto in uscita verso Reggio Calabria, il Bari punta con forza su Pietro Cianci per rinforzare l'attacco. Il club pugliese avrebbe infatti trovato l'accordo con il Teramo, proprietario del cartellino del calciatore nativo di Bari, per la cessione in prestito, ma ora va trovato un accordo anche con il Potenza, il club in cui Cianci ha giocato, segnando dieci reti, in questa prima parte di stagione. Le parti stanno lavorando per assicurare al club un indennizzo economico. Lo riferisce Sky Sport.