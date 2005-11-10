Ufficiale Per la Casertana un doppio innesto dall'Hellas Verona: arrivano in prestito Magro e Ajayi

Ha preso ufficialmente il via anche il calciomercato della Casertana, che ha quest'oggi ufficializzato un doppio innesto dall'Hellas Verona: il portiere Federico Magro e l'attaccante Junior Ajayi sono approdati in rossoblù con la formula del prestito secco.

Qui, la nota relativa all'attaccante: "La Casertana FC comunica essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Junior Ajayi. L’attaccante ivoriano classe 2004 arriva dall’Hellas Verona a titolo temporaneo.

Un colpo importante che arriva dopo oltre un anno di corteggiamento e che permette al club rossoblù di battere la concorrenza di top club di B e C. Ajayi è uno dei prospetti più in vista venuti fuori dal vivaio scaligero, nel quale è approdato dopo una prima esperienza al Sassuolo. Stabilmente parte della prima squadra gialloblù, Ajayi ha esordito in serie A collezionando 4 presenze tra campionato e Coppa Italia".

Di seguito, invece, il comunicato relativo all'estremo difensore: "La Casertana FC comunica essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Federico Magro. Il portiere classe 2005 arriva dall’Hellas Verona a titolo temporaneo.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, nel 2024 il passaggio all’Hellas Verona difendendo i pali della Primavera e diventando parte integrante della prima squadra nel ruolo di terzo portiere. Per Magro tanta esperienza nelle nazionali giovanili con Under 17, Under 19 e Under 20. Lo scorso anno il prestito al Foggia nel girone C di Serie C".