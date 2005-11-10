Lecco, primo contratto pro per Maleddu: ha firmato un accordo biennale
Giornata di ufficialità in casa Lecco, perché il club, dopo l'annuncio dell'addio con il Direttore Sportivo Antonio Minadeo e la nomina di Carlo Maria Zerminiani come suo successore, ha fatto sapere che il centrocampista Riccardo Maria Maleddu ha sottoscritto il suo primo contratto pro con il club bluceleste, firmato una accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota ufficiale:
"La Calcio Lecco 1912 comunica che Riccardo Maria Meleddu ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista con scadenza al 30 giugno 2028.
Entrato nel settore giovanile bluceleste nel 2021, arrivato dalla Folgore Caratese, ha iniziato il percorso in Under 15, attraversando tutte le categorie del vivaio fino alla Primavera, con la quale conquista la promozione in Primavera 2 nel 2024/25.
Nella stagione 2025/26 diventa capitano della squadra, segnando 10 gol in 26 presenze nell’annata che vede il Lecco Primavera concludere il campionato al 2° posto nella stagione d’esordio nella categoria".