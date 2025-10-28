Benevento, Carli: "Da quando hanno messo il FVS mi faccio il segno della croce"

Ospite dei microfoni di OttoChannel, Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, ha analizzato il momento della sua squadra dopo il ko contro il Catania:

"È stato un grosso dispiacere. Pensavamo di andare a fare un risultato importante. In questo momento c'è grande delusione, ma fortunatamente si rigioca subito e la delusione deve essere trasformata in qualcosa di positivo. Credo che questa squadra abbia tutti i mezzi per fare bene. Dobbiamo crescere, i margini di miglioramento sono importanti. Abbiamo fatto cose buone fino a questo momento, ma dobbiamo fare ancora meglio. Non stiamo facendo un disastro. Sicuramente non dobbiamo accontentarci di nulla, ma siamo anche abbastanza giovani rispetto alle altre, per questo ci sono tutte le condizioni per crescere. Non sono contento di quanto accaduto a Catania, ma di sicuro loro non ci hanno ammazzati. Hanno fatto una partita accorta, era la classica sfida da 0-0. Devo dire che mi aspettavo qualcosa in più in fase di finalizzazione".

Carli ha anche analizzato il rendimento della Strega lontano dal 'Vigorito' e l'introduzione del Football Video Support: "In trasferta non abbiamo fatto un rendimento da squadra che vuole vincere il campionato. Tutti parlano delle 20mila persone che c'erano al 'Massimino', ma ho visto anche tanta gente da Benevento che mi ha emozionato. Si sta risvegliando qualcosa, anche allo stadio si respira un'aria diversa. Dobbiamo essere uniti tutti e crederci insieme. Quest'anno possiamo fare un grande campionato e ho grande fiducia, ma resta il fatto che in trasferta stiamo facendo male. Il rigore? Non parlo mai degli arbitri, sono sempre delle scuse. Però da quando hanno messo il FVS mi faccio il segno della croce. Con la moviola non risolvi certe situazioni. Non c'era il rigore per il Catania, ma neanche su Mignani".