Ufficiale Benevento, dopo appena cinque giornate torna Auteri in panchina. La nota del club

È durata appena cinque giornate l'interregno di Michele Pazienza alla guida del Benevento. Il club sannita infatti nella giornata di oggi ha esonerato l'ex centrocampista, capace di raccogliere appena quattro punti senza mai ottenere una vittoria, richiamando alla guida dei giallorossi quel Auteri che era stato esonerato poco più di un mese fa e che era ancora sotto contratto. Di seguito la nota del club campano:

"Il Benevento Calcio comunica di aver affidato nuovamente la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Gaetano Auteri.

Il tecnico di Floridia fa ritorno a Benevento insieme al suo Secondo allenatore Loreno Cassia, e al preparatore atletico Prof. Giuseppe Di Mauro. La Società giallorossa dà il bentornato a mister Auteri e al suo staff, augurando loro un proficuo lavoro".

Auteri in questa stagione aveva vinto 12 partite su 24 in campionato, con appena cinque sconfitte, mantenendo una media di 1,79 punti a partita. Il tecnico di Floridia aveva pagato un periodo no di quattro gare senza vittoria (tre pari e una sconfitta). Con il primo posto sempre più lontano - 14 i punti di distacco dall’Audace Cerignona in attesa dell'esclusione della Turris che modificherà ulteriormente la classifica - il compito del tecnico sarà quello di portare il Benevento più in alto possibile in queste ultime gare della stagione regolare per poi giocarsi la promozione in Serie B ai play off.