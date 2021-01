Biasci dal Carpi al Perugia? Si può fare, lo conferma l'allenatore degli emiliani

Tommaso Biasci verso il Perugia. L'indiscrezione trova conferma nella parole di mister Sandro Pochesci, che si è così espresso dalle colonne del Corriere dell'Umbria: "Sono a conoscenza, ormai da giorni, di questa trattativa, i due club si sono parlati e la cosa potrebbe concludersi. Se sono d'accordo? No. Tommaso è un attaccante molto forte. Il Carpi è la squadra più giovane del girone e se perdiamo anche lui... però sono aziendalista da sempre e questo tipo di decisioni non posso e non voglio combatterle. Non mi compete. Però ho il dovere di difendere il potenziale tecnico della squadra ed è chiaro che mi aspetto un’entrata importante".