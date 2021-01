tmw Perugia, oggi si chiude per l'attaccante Vano. E può arrivare anche Biasci

Nella giornata di oggi il Perugia chiuderà con l'Hellas Verona per l'attaccante Michele Vano, classe '91 nella prima parte di stagione in forza al Mantova. Il giocatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto che scatterà alla prima presenza con la maglia degli umbri. Il club però è intenzionato a potenziare l'attacco con un altro innesto di spessore: quello di Tommaso Biasci del Carpi, calciatore cercato da molti club in questa finestra invernale di mercato.