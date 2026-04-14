Binda sulla Ternana: "Con la liquidazione volontaria, il club muore subito. Senza poter giocare ancora"

Come già abbiamo riportato, sono giorni e ore molto delicati quelli che si stanno vivendo in casa Ternana dopo la messa in liquidazione volontaria del club, annunciata ieri dopo l'assemblea straordinaria dei soci. Il Tribunale avrà ora 48 ore per la vidimazione del tutto, ma la Lega Pro è a lavoro per cercare di salvare il salvabile, ovvero l'esclusione del club umbro dal torneo ora in corso (Serie C, Girone B): dopo il Rimini, sarebbe questa la seconda squadra estromessa dalla stagione, per altro quando mancano solo due giornate al termine della regular season.

A ogni modo, le nubi si fanno sempre più nere sopra il cielo di Terni, perché non sembra possibile una soluzione differente se non verrà ritirata la messa in liquidazione volontaria. A spiegare il tutto, sul proprio profilo Facebook, una della prime firme de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Nicola Binda:

"Sono ore delicatissime per la Ternana e per tutto il Girone B, quindi provo a fare un chiarimento.

In questi casi (purtroppo diffusi) di solito viene mantenuto attivo il ramo d’azienda e quindi, se una società collassa, l’attività sportiva prosegue fino a quando le inadempienze non portano all’esclusione

Io - lo ribadisco - sono sempre stato convinto che sarebbe stato così anche stavolta.

E’ successo però un fatto imprevisto: con la liquidazione volontaria, la società muore immediatamente, senza possibilità di avere esercizi provvisori e continuare giocare.

La Ternana, in pratica, ha deciso di suicidarsi e di rovinare tutto un campionato, che ancora una volta si dimostra fragile davanti alle problematiche delle singole proprietà (i casi Lucchese o Siracusa o Rimini sono emblematici).

Non pensavo che si potesse arrivare a tanto, e spero che la Lega Pro (non è una questione di Figc) in queste ore riesca a convincere la proprietà della Ternana a limitare il danno.

Appena so di più proverò ad aggiornare, ma come vedete in queste cose non si possono mai avere certezze: aspettiamo ancora un giorno, massimo due.

Ps. Poi un giorno parleremo delle responsabilità dei vari Bandecchi, Guida, D’Alessandro, Rizzo e Ferrero nei confronti di una società così gloriosa come la Ternana".