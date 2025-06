Ufficiale "Segnerò una doppietta e giocherò al Campobasso". La profezia di Brunet si avvera

Una doppietta contro il Campobasso e la realizzazione di una profezia. Il centrocampista Juan Brunet infatti aveva predetto che un giorno avrebbe vestito la maglia del rossoblù e nella giornata di oggi ha firmato il contratto che lo legherà per le prossime due stagioni alla formazione molisana. Questa la nota del club:

Juan Ignacio Brunet Bordin è un nuovo calciatore del Campobasso FC. Centrocampista argentino classe 1998, ha firmato un contratto biennale con il Club rossoblù.

Fisico imponente (1,90 m per circa 84 kg), piedi educati e un temperamento temprato da esperienze internazionali: Brunet porta a Campobasso un mix di sostanza, visione e adattabilità.

Nato a Maipú, nella provincia di Mendoza, muove i primi passi nel Godoy Cruz e completa la sua formazione nell’Atlético Paranaense in Brasile. Poi l’Europa, terra di sfide vere: Polvorín, Lugo, Granada B (dove sfiora la Liga con una presenza in prima squadra nel 2020) e Bergantiños.

Nel 2023 sbarca in Italia. Prima il Rotonda in Serie D, poi il salto in Serie C con il Sestri Levante. Ed è contro i Lupi che Juan si fa notare con una prestazione da protagonista, firmando due gol.

“Quando sono sceso in campo a Campobasso per la prima volta – racconta – sono rimasto impressionato da qualcosa che andava oltre il gioco. Quella curva, l’energia, la fame di calcio e di vittoria… mi sono entrati dentro. Quella sera, al telefono con i miei genitori, dissi: qui c’è un’atmosfera da Serie A. E aggiunsi: segnerò una doppietta e un giorno giocherò a Campobasso“.

Detto, fatto: al ritorno, firmò una doppietta contro i Lupi, come se quella promessa al telefono avesse già scelto la sua direzione.