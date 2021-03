Braconaro (commissione medica FIGC): "Covid-19? In Lega Pro situazione sotto controllo"

Francesco Braconaro, membro della Commissione Medico-Scientifica della FIGC e consulente Medico-Scientifico della Lega Pro, fa un punto sulla situazione attuale: “Facendo un’analisi degli ultimi 14 giorni, in particolare dal 14 febbraio al 1 di marzo in un periodo in cui si è disputato dalla 24^ alla 27^ giornata del campionato di Serie C, abbiamo registrato, in particolare nella 24^ giornata, un totale di 5 positivi per gruppo-squadra, 2 positivi nella 25^ giornata, 7 nella 26^ e 21 nella 27^. Si deve sottolineare che, quest’ultimo numero, viene condizionato dallo scostamento importante dei positivi, che si è verificato a causa di un cluster che si è sviluppato nella Cavese Calcio. Tuttavia se prendiamo in esame, la distribuzione della positività dei calciatori e del gruppo-squadra negli altri due gironi (A e B), nel girone A, nel medesimo periodo analizzato, si registrano 4 calciatori positivi (nel 24° e 25° turno) 0 positivi nel 26° e nel 27°. Nel girone B, nello stesso periodo preso in esame, è stato riscontrato 1 positivo non calciatore alla 26^ giornata. Al di fuori del cluster verificatesi nella Cavese, evento imprevedibile e straordinario la situazione, nelle ultime due settimane prese in esame, è assolutamente sotto controllo da un punto di vista sanitario. In questo periodo specifico, in cui nel Paese si sta assistendo ad un innalzamento delle curve epidemiologiche dei contagi, le società di Lega Pro con l’apporto fondamentale dei loro staff sanitari mantengono alto il livello di controllo”.