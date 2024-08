Ufficiale Campobasso, c'è Baldassin per la mediana: "Arrivo in ritardo, ma mi metterò al passo"

Dopo le ultime tre stagioni al Renate, la carriera di Luca Baldassin proseguirà in Serie C. Il centrocampista scuola Udinese è un nuovo calciatore del Campobasso. Ad annunciarlo è la società molisana: "E’ Luca Baldassin, classe 94, il rinforzo scelto a centrocampo dal Campobasso FC. Il calciatore ha iniziato nelle giovanili dell’Udinese, poi il passaggio in Lega Pro con il Lumezzane. Nel suo curriculum calcistico ha indossato, fra le altre, la maglia del Chievo Verona, del Padova, del Catanzaro e della Viterbese. Gli ultimi tre anni ha giocato con il Renate. Nelle ultime ore ha firmato con il Campobasso FC.

“Sono contento di vestire la maglia rossoblù – ha detto il centrocampista – Arrivo con qualche settimana di ritardo ma mi metterò subito al passo con i compagni. Ringrazio il mister, il direttore e il presidente per lo sforzo fatto e non vedo l’ora di iniziare. Il mio obiettivo – ha concluso – è quello di cercare di fare il meglio possibile. Partiamo come squadra neo promossa e quindi è prioritario raggiungere gli obiettivi proposti dalla Società”. Benvenuto Luca!".