Caos Novara: denunciato l'ex pres.. Il sindaco: "Se confermate le accuse, smacco per la città"

Nella giornata di ieri, il Novara è stato sconvolto da una brutta vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidente Marcello Cianci, subito dimessosi, denunciato dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con l'accusa di ricettazione: l'ex numero uno dei piemontesi è stato fermato a Locri, in possesso di 200mila euro in contanti, cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Sulla questione, come riferisce La Stampa - ed. Novara e Verbania, è intervenuto il sindaco di Novara Alessandro Canelli, che non ha per altro mai sostenuto il passaggio di proprietà del club, tanto da bloccare lo sviluppo del progetto per la realizzazione della Cittadella dello Sport: "Certamente non è una bella pagina nella storia centenaria del Novara. Se i fatti, che non conosco direttamente, saranno confermati, sarà uno smacco non solo per la società ma anche per la nostra città".