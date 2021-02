La Stampa: "Trovato con 200mila euro in contanti. Denunciato l'ex presidente del Novara Cianci"

Emergono novità sull’ex presidente del Novara Marcello Cianci che questa sera ha presentato le dimissioni dal suo ruolo nella società piemontese. Secondo quanto riferito da La Stampa l’imprenditore sarebbe stato denunciato per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria dopo essere stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Una scoperta avvenuta durante un posto di blocco dei finanzieri del Gruppo di Locri che si sono insospettiti dal nervosismo dell’uomo dopo che l’avevano fermato per un controllo. I soldi, in banconote di diverso taglio, sono stati trovati in una busta di genere alimentari facendo scattare la denuncia visto che Cianci non è stato in grado di giustificarne la legittima provenienza.