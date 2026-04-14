Caos Ternana, Bandecchi si rivolge ai Rizzo: "Ritirare la liquidazione volontaria atto di dignità"

Attraverso il proprio profilo Instagram, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex proprietario della Ternana ha aggiornato tutti i tifosi delle Fere sulla situazione del club, a 24 ore dalla decisione di metterlo in liquidazione volontaria.

"Primo decreto di fallimento per la Ternana. Domani se ne aggiungeranno altri. Ritirare la liquidazione volontaria sarebbe un atto di dignità. Almeno uno fatelo.

Con un gesto di dignità spesso si risolvono molte cose. Differentemente la disfatta continuerà sino all’ultimo atto".

In un commento al medesimo post, Bandecchi ha poi scritto: "Ho saputo che si sono arrabbiati per questo messaggio. Io devo avere 3.400.000 euro da loro ma non riesco a non pensare a quanto non siano dignitosi. E fanno anche i permalosi. Auguri, io sono incazzato nero e questo non è buono per nessuno. Buona notte"