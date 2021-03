Carrarese, niente play off? La squadra si allenerà fino al 29/06. E Baldini resta

La Carrarese ha pubblicato un comunicato stampa per fare chiarezza su quanto successo nelle ultime ore dopo le dimissioni, respinte, del tecnico Silvio Baldini al termine della sfida contro la Giana Erminio. Un comunicato in cui si spiega la scelta di continuare con l’attuale allenatore e si annuncia che in caso di mancato raggiungimento dei play off la squadra si allenerà fino a fine giugno. Inoltre da domani scatterà il ritiro per la squadra toscana. Questa la nota:

“Carrarese Calcio 1908 S.r.l. , in seguito al respingimento delle dimissioni presentate da Mister Silvio Baldini nell’immediato post partita della gara Carrarese vs Giana Erminio, ritiene opportuno, al fine di una maggiore chiarezza espositiva, precisare quanto segue:



Sotto il profilo umano e dei rapporti non è valutata come improntata alla correttezza e riconoscenza una interruzione di un rapporto pluriennale, soprattutto visto e considerato l’ottenimento di importanti risultati e la loro escalation dal 2017 sino ad oggi, ivi compresa la storica semifinale playoff della scorsa stagione sportiva andata in scena al “San Nicola” di Bari in cui il traguardo della finale per giocarsi la Serie B è sfumato negli ultimi scampoli dei tempi supplementari di gara.



Nel merito del profilo tecnico, la decisione di rifiutare le dimissioni rassegnate dall’allenatore, razionalmente si spiega con l’impossibilità materiale di individuare, in un lasso di tempo assai ridotto e ad un solo mese dal termine della regular season, un sostituto di pari livello ed esperienza.



Inoltre, giova rammentare la circostanza nota a tutti gli osservatori e non, per cui la società, attraverso e nella gestione tecnica di Mister Silvio Baldini, ha creato e sviluppato a partire dal Giugno 2017, un percorso segnato da tappe importanti e storiche raggiungendo , infatti, risultati mai raggiunti prima che hanno consentito ad una città intera di vivere un vero e proprio sogno sportivo.



Contestualmente, si ribadisce l’invito rivolto ai calciatori della Prima Squadra affinchè mostrino il massimo impegno, sprigionino tutte le proprie potenzialità tecniche e umane recuperando lo spirito utile a raggiungere gli obiettivi prefissati.



Infine ed altresì, si rende noto che è già stato comunicato ai tesserati che, in caso di mancato raggiungimento dei PlayOff, questi ultimi rimarranno ad allenarsi con continuità a Carrara fino al giorno 29/06/2021. Allo stesso tempo si segnala che a partire da mercoledì 24/03/2021 scatterà un ritiro che avrà durata indeterminata, ossia fino al raggiungimento di risultati decorosi e meglio confacenti al valore della rosa allestita”.