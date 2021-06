Carron risponde a Foschi: "Mai messo alcun veto per l'arrivo di Verratti al Padova"

L'ex vicepresidente del Padova, Barbara Carron, ha voluto rispondere alle parole del ds Rino Foschi sul mancato arrivo di Marco Verratti al Padova nel 2012. "Il signor Foschi aveva sempre detto che non contavo nulla, adesso a distanza di anni dice che avrei impedito io al Padova di arrivare ad un giocatore così forte come Verratti? Ci tengo a specificare che non ho mai messo nessun veto per l'arrivo di Marco al Padova, giocatore che stimo molto e che ha dimostrato, negli anni, il suo grande valore. Quell'anno con il ds Foschi - ha concluso la Carron - il Padova spese tanti soldi, c'erano sicuramente i fondi per arrivare a lui".