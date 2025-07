Ufficiale Casarano, rinnovo di contratto per 4 difensori: Guastamacchia, Pinto, Milicevic e Barone

vedi letture

La società Casarano Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per i rinnovi dei contratti con i seguenti difensori:

- Antonio Guastamacchia, classe 1995, dal 2022 con indosso i nostri colori, ha collezionato 83 presenze con 8 goal e 2 assist all'attivo;

- Giovanni Pinto, terzino classe 1991, nella scorsa stagione per lui 25 presenze e 2 assist in serie D;

- Milos Milicevic, serbo classe 2006, nella sua prima esperienza nel calcio "tra i grandi" da under ha collezionato 19 presenze ed un goal in serie D;

- Alessio Barone, classe 2006, cresciuto nel vivaio della Lazio, arrivato nel mercato di gennaio di quest'anno, per lui 21 presenze da under in serie D.