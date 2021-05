Casertana, D'Agostino su Guidi: "Stiamo bene insieme. Ha rifiutato piazze importanti"

"Guidi è confermatissimo, ha rifiutato piazze importanti e ha ancora due anni di contratto". Così il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino ai microfoni di Tuttoc.com ha parlato della prossima stagione che ripartirà con l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina alla guida della squadra: "Lui vuole stare con me, io con lui. E stiamo bene insieme. Tutto lo staff è stato confermato, ci sarà solo qualche figura in più, ma solo per migliorarci e strutturarci meglio. - conclude D'Agostino - Gran parte della rosa di quest'anno è sotto contratto anche per la prossima stagione".