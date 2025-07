Ufficiale Casertana, dall'Avellino arriva Pezzella a titolo definitivo: contratto fino al 2028

Serie C

Serie C

Rinforzo a centrocampo per la Casertana: dall'Avellino arriva a titolo definitivo Salvatore Pezzella, di seguito la nota del club:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Pezzella. Il centrocampista classe 2000 arriva dall’US Avellino a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto che lo lega al club rossoblu fino al 30 giugno 2028.

Centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, esordisce nei professionisti nella stagione 2019/20 collezionando 24 presenze ed 2 gol con la maglia del Modena conquistando, poi, il salto in serie B con il passaggio alla Reggiana (22 presenze). In C ha indossato anche le casacche di Siena, Triestina, Avellino e Cavese. Con i metelliani, lo scorso anno, 30 presenze, 1 gol e 6 assist.

Entusiasta Pezzella al momento della firma:“Conosco Caserta ed il calore della sua gente. Lo stadio ‘Pinto’ pieno di gente si fa sentire ed è una spinta importante. Non vedo l’ora di iniziare. So bene che tutto l’ambiente ha voglia di voltare pagina e di tornare a sorridere; sono pronto a battagliare in campo e a dare tutto”.

Questo invece il comunicato dell'Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Pezzella.

Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.