Ufficiale Casertana, rinforzo in attacco: dal Lecce arriva il finlandese Henri Valentin Salomaa

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Henri Valentin Salomaa che arriva dall’US Lecce a titolo temporaneo.

Attaccante esterno di 190 cm, classe 2003, nazionale Under 21 finlandese, è approdato al Lecce nell’estate del 2021 dopo essere cresciuto nel suo paese d’origine con HJK Helsinki e Klubi 04. Protagonista con la Primavera salentina, lo scorso gennaio il prestito al Lecco in Serie B. Salomaa dopo aver sottoscritto l’accordo con il club rossoblu si è subito unito alla squadra di mister Iori. Indosserà la maglia numero 10 dei falchetti.

Così Salomaa subito dopo la firma presso la sede sociale della Casertana FC: “Sono un attaccante duttile. Tra nazionale e club ho giocato sia a destra che sinistra, ma posso adattarmi a tutte le esigenze della squadra. Ho scelto Caserta per il forte interesse manifestato dalla società in questi giorni. A questo si aggiunge l’impostazione di gioco di questa Casertana che credo possa valorizzare le mie caratteristiche. Cercavo una squadra che potesse rappresentare una tappa importante per la mia carriera e una piazza importante come Caserta non può che essere la scelta migliore che potessi fare”.