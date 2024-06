Ufficiale Casertana, si separano le strade con Degli Esposti. La nota del club campano

La Casertana con una nota ufficiale ha annunciato l'addio del direttore sportivo Degli Esposti a cui non sarà rinnovato il contratto. Per il dirigente è sempre più vicina la firma con il Gubbio in vista della prossima stagione. Di seguito il comunicato dei campani:

"La Casertana FC comunica che, alla scadenza naturale del contratto prevista per il 30 giugno prossimo, si divideranno le strade con il direttore sportivo Alessandro Degli Esposti. Al direttore va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi due anni al servizio dei colori rossoblu e un augurio di un prosieguo di carriera di ricco di soddisfazioni personali e professionali".