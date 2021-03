Caso Pandolfi fra Turri e Brescia. La Corte Federale d'Appello rigetta l'istanza cautelare

La Corte Federale d'Appello ha rigettato l'istanza cautelare e fissato l'udienza in videoconferenza per il prossimo 6 aprile alle ore 11, in merito alla vicenda Luca Pandolfi, ceduto dalla Turris al Brescia nel corso dell'ultima sessione di mercato. I lombardi avevano chiesto l'annullamento del trasferimento perché, a detta del club, i campani sarebbero stati a conoscenza dell'infortunio al menisco dell'attaccante senza però comunicarlo in sede di trattativa. Il Tribunale Federale Nazionale, lo scorso 23 febbraio, aveva rigettato il ricorso del Brescia. QUI il comunicato completo.