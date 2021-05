Catania, Tacopina dice no a nuove offerte. Due le piste alternative per il futuro del club

Di fronte al no di Joe Tacopina a nuove offerte ("Se la Sigi ha proposte migliori dovrebbe accettarle"), per il Catania è necessario mettere in piedi un 'Piano B' che consenta un futuro alla matricola 11.700. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, a tal proposito, ci sarebbe un imprenditore locale che si sarebbe fatto avanti, palesando subito l'impossibilità di coprire da solo le necessità economiche della società, ma anche due possibilità "oltre lo Stretto". Possibilità, dunque, ancora completamente da vagliare e con poco tempo a disposizione visto che entro poche settimane andrà garantita l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.