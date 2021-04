Cesena, Patrignagni: "Playoff erano il nostro obiettivo: siamo pienamente soddisfatti"

Corrado Augusto Patrignagni, presidente del Cesena, è intervenuto a Pianeta Bianconero. Queste le sue parole riprese dal sito ufficiale dei bianconeri: “Era una partita importantissima per acquisire una miglior posizione in classifica in chiave playoff ma contro le piccole nel girone di ritorno non abbiamo brillato. Certo, lungo il cammino abbiamo pensato a qualcosa di più importante, trascinati dalla soddisfazioni che ci stava dando il gruppo, e a gennaio avevamo fatto qualche investimento in tal senso, ma non avevamo fatto i conti con il Covid che ha danneggiato le nostre intenzioni. Raggiungere i play off era però l’obiettivo ed esserci riusciti non può che renderci soddisfatti: l’importante è esserci e ora ce la giochiamo con tutti, fiduciosi di poter far bene perché nessuno ci ha mai messo sotto e credo che nessuno abbia voglia di incontrarci. Stiamo andando inoltre verso il pieno recupero di tutta la rosa e questo permetterà al mister di fare le scelte che riterrà più opportune. Insomma, il futuro dipende da noi”.