TMW Collodel esalta Dossena: "Allenamenti duri ma decisivi. Il Novara cresce"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW e TMW Radio, Riccardo Collodel, centrocampista del Novara, si è soffermato sul momento della squadra, sul lavoro di mister Dossena e sulle prospettive future del club.

"Mister Dossena è molto esigente, soprattutto dal punto di vista fisico: propone allenamenti intensi e impegnativi, ma i risultati si vedono perché la squadra arriva alle partite in una condizione atletica ottimale. Questo, alla lunga, fa davvero la differenza. Inoltre ci siamo adattati bene anche al cambio di sistema di gioco, con la difesa a tre, e il percorso che stiamo facendo è assolutamente positivo.

Abbiamo tanti giovani interessanti in rosa: penso ad esempio a Lartey, che all’ultima partita si è fatto trovare prontissimo all’esordio, oppure a Ledonne, che nel girone di ritorno si sta ritagliando uno spazio importante e ci sta dando un grande contributo. Sono segnali importanti per il futuro.

Il Novara è una società storica, con ambizioni chiare: tornare in Serie B è un obiettivo che fa parte del DNA del club. Da quando è arrivata la nuova proprietà non ci è mai mancato nulla e stiamo costruendo, passo dopo passo, un percorso solido per riportare la squadra nelle categorie che le competono."

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